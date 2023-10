Israele, razzi di Hamas esplodono vicino al volo Ryanair: il pilota vira verso Cipro. «Chiudete lo spazio aereo»

di Redazione web

Un razzo sparato da Hamas è caduto non lontano dall'aeroporto di Tel Aviv, a poche centinaia di metri, mentre un aereo Ryanair si avvicinava per l'atterraggio e un altro volo stava per decollare per Dubai. La vicenda ha creato panico e preoccupazione, con Ryanair che ha cancellato i voli almeno fino all'11 ottobre, ma i piloti ora sono terrorizzati per i prossimi giorni: secondo quanto scrive il Corriere della Sera il volo Ryanair, un Boeing 737 che doveva atterrare a Tel Aviv ha virato invece verso Cipro, mentre i piloti preoccupati chiedono di dichiarare i cieli di Israele insicuri per le attività di aviazione commerciale.

Il volo dirottato a Cipro

Come si vede nella mappa su FlightRadar, il volo FR7161 da Vienna a Tel Aviv non è atterrato nello scalo israeliano perché mentre si avvicinava alcuni razzi sono esplosi al suolo non lontano dalla pista: il più vicino era a 500 metri dall'ingresso dell'aeroporto Ben Gurion.

