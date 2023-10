Mamma francese di 32 anni uccisa da Hamas, la sua auto crivellata di colpi. L'ultima telefonata: «Vengono a salvarci»

di Redazione web

Era scomparsa dal 7 ottobre, mentre con altre centinaia di giovani partecipava al festival musicale a sud di Israele prima che Hamas facesse irruzione. La famiglia di Céline Ben David-Nagar, mamma 32enne di una bimba di soli sei mesi, ha sperato fino all'ultimo che la giovane francese potesse essere finita tra i prigionieri dei miliziani. Ma ogni speranza è finita dopo che il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia ne ha annunciato la tragica morte. Si tratta della ventesima persona di nazionalità francese uccisa dall'inizio del conflitto.

«Céline Ben David-Nagar, cittadina franco-israeliana, è stata assassinata a sangue freddo dai terroristi di Hamas. Lo abbiamo appreso oggi (lunedì, ndr) in seguito all'identificazione del suo corpo. Aveva un bimbo di sei mesi e un marito che la cercava ovunque da dieci giorni. I nostri pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari», ha annunciato il Crif in un un messaggio pubblicato ieri sera su X (ex-Twitter).

L'ultima telefonata

Il fratello di Céline, Samuel, ha testimoniato a BFMTV di aver lottato per trovarla, chiamando inutilmente gli ospedali della zona. Ha detto che la giovane donna era a bordo del suo 4x4, a meno di 1 chilometro dalla festa, quando hanno suonato le sirene. «Lei è tornata verso casa, ha parlato con il marito al telefono, ha detto: ci sono i soldati che vengono ad aiutarci! Ma non erano i soldati, erano i combattenti di Hamas che le hanno sparato contro». «Suo marito ha trovato l'auto ieri, completamente mitragliata, sangue al posto del conducente, ma nessuna traccia di Céline», ha continuato il fratello.

L'appello del marito

Da Israele, il marito Ido Nagar aveva lanciato, in lacrime, un messaggio su BFMTV. «Céline, se vedi queste immagini, tua figlia Hélie è in buona salute». Nagar aveva dichiarato alla Bbc di «non mangiare né dormire più» dopo la sua scomparsa. «Voglio credere che sia viva lì, a Gaza, e forse si stia prendendo cura dei bambini che sono stati rapiti insieme a lei. Spero solo che sappia che stiamo lottando per lei», aveva concluso.

