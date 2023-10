Israele, Hamas diffonde il primo video di un ostaggio: «Mi chiamo Maya, ho 21 anni. Riportatemi a casa»

di Redazione web

Una ragazza spaventata, che parla davanti a una telecamera durante il suo sequestro. Hamas ha diffuso il primo video di una israeliana in ostaggio a Gaza, riferiscono i media. Nel video la donna dice di chiamarsi Maya Sham della città di Shohaam rapita mentre tornava da una festa a Sderot, vicino la Striscia.

«Mi chiamo Maya, ho 21 anni»

«Mi chiamo Maya Sham, ho 21 anni e sono di Shoham. In questo momento sono a Gaza», dice la ragazza israeliana (con cittadinanza anche francese) nel video diffuso da Hamas e pubblicato da Haaretz. «Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell'area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato all'ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile», dice l'ostaggio.

