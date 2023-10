Raz Degan: «In Israele giorni da incubo, vendetta chiama vendetta. Le cicatrici della guerra sono incise sulla mia pelle»

Si augura «la pace e un futuro senza più guerra» tra Israele e la Palestina. Il modello e attore Raz Degan, nato e cresciuto in un kibbutz israeliano, aveva raccontato Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, tutto il suo dolore per la guerra scoppiata in Medio Oriente dopo che le squadre armate di Hamas hanno rapito e barbaramente ucciso centinaia di civili di ogni età

Raz Degan in lacrime a Verissimo: «La moglie del mio fratellastro era al rave, nessuno sa che fine ha fatto»

Come sta la sua famiglia

«Il nostro kibbutz è stato evacuato, mia sorella sta arrivando in Italia. Ma mio padre, 80 anni, non vuole lasciare la sua casa», aveva raccontato il cinquantacinquenne con gli occhi lucidi, aggiungendo: ««Sono giorni orribili per l'umanità intera. Per noi in Israele sono giorni da incubo, dall'Olocausto non abbiamo mai vissuto qualcosa di così grave. Odio porta odio, sangue porta sangue, vendetta chiama vendetta. Da quando Israele è stata fondata non c'è mai stato un evento di questa entità».