Raz Degan: «In Israele giorni da incubo, vendetta chiama vendetta. Le cicatrici della guerra sono incise sulla mia pelle»

Si augura «la pace e un futuro senza più guerra» tra Israele e la Palestina. Il modello e attore Raz Degan, nato e cresciuto in un kibbutz israeliano, aveva raccontato Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, tutto il suo dolore per la guerra scoppiata in Medio Oriente dopo che le squadre armate di Hamas hanno rapito e barbaramente ucciso centinaia di civili di ogni età

Raz Degan in lacrime a Verissimo: «La moglie del mio fratellastro era al rave, nessuno sa che fine ha fatto»

Israele, Hamas diffonde il primo video di un ostaggio: «Mi chiamo Maya, ho 21 anni. Riportatemi a casa»