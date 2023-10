Israele, oltre 1.200 morti. Razzi anche da Libano e Siria. Gli Usa lavorano a un corridoio per far fuggire i civili. Sfollati saliti a 260mila

di Claudia Guasco

A sud le prime sirene hanno cominciato a suonare poco dopo le nove di mattina, a Ein Hashlosha e Kissufim, poi l’onda si è rapidamente propagata al resto del Paese. Da Bèer Sheva a Tel Aviv, dove l’allarme anti razzi lanciati da Gaza è rimbombato tre volte in un’ora. Una pioggia di fuoco si è abbattuta su Israele nel quarto giorno di guerra, con un obiettivo su tutti. Ashkelon, 40 chilometri a nord della Striscia di Gaza. «In risposta ai crimini del nemico che provoca sfollati tra il nostro popolo e costringe le persone a fuggire dalle proprie case, diamo un ultimatum agli abitanti della città occupata di Ashkelon affinché la lascino prima delle 17», annunciava via Telegram il portavoce delle Brigate al-Qassam. Un ultimatum minaccioso: «Lasciate la città entro due ore. Vi abbiamo avvertiti».

LE VITTIME

L’attacco massiccio lanciato dall’ala militare di Hamas su Ashkelon ha provocato almeno due morti e diversi feriti gravi, tra i bersagli raggiunti dai missili c’è anche l’Hotel Regina. Da sabato «almeno 1.008 israeliani sono stati uccisi, i feriti sono più di 3.400», è il bilancio di morte diffuso dall’ambasciata israeliana negli Stati Uniti. Ma per il sito Ynet le vittime sarebbero più di 1.200 e 200 gli ostaggi. Numeri di fronte ai quali Gerusalemme ha stretto la sua tenaglia sulla Striscia. «Ci stiamo muovendo verso una completa offensiva», il proclama del ministro della Difesa Yoav Gallant alle truppe al confine. «Abbiamo il controllo dell’area e andiamo verso un’offensiva totale. Hamas ha voluto un cambio a Gaza, cambierà di 180 gradi rispetto a quanto pensava». Israele ha richiamato 300.000 riservisti, cifra senza precedenti, e ha comunicato ai residenti della Striscia di evacuare, segnale di un possibile attacco di terra. Nel frattempo ha lanciato un raid contro il porto di Gaza, dove una densa colonna di fumo si è alzata da pescherecci e imbarcazioni in fiamme, mentre negli attacchi di lunedì notte ha perso la vita il ministro dell’Economia di Hamas Joad Abu Shmalah che, ricorda l’esercito, «ha gestito il finanziamento del terrorismo dentro e fuori la Striscia». Alcuni media segnalano anche l’uccisione di Zakaria Mamr, membro dell’ufficio politico dell’organizzazione paramilitare. «Non fermeremo lo sforzo per eliminare gli alti ufficiali di Hamas. È la nostra priorità», ribadisce l’ammiraglio Daniel Hagari.

POLVERIERA

Ad accrescere l’inquietudine internazionale è l’apertura di altri due fronti, quello libanese e quello siriano. I timori di una polveriera nell’area mediorentale si sono concretizzati, quando, a metà pomeriggio, l’Unifil ha rilevato il lancio di razzi «da un’area a sud di Tiro».

L’area è incandescente, per i mille uomini del contingente italiano impegnato nella missione Onu di Unifil sono scattate le procedure di riparo nei bunker delle proprie basi. L’allarme è salito di livello, ieri centinaia di persone hanno partecipato nel sud del Libano ai funerali di tre combattenti di Hezbollah uccisi in scontri con militari israeliani lungo la Linea Blu di demarcazione del confine. «Israele è nemica di tutti i musulmani», gridava la folla incitata dallo speaker ingaggiato dal partito armato in occasione della cerimonia. Gli animi sono in subbuglio, a corroborare il sentimento popolare ci pensa il fronte regionale filo-iraniano che è tornato a esprimersi a favore di Hamas e contro Israele, con dichiarazioni minacciose nei confronti degli Stati Uniti da parte di Hadi al Amiri, potente politico iracheno tra gli esponenti più agguerriti del jihadismo sciita: «Se gli americani interverranno nel conflitto noi li prenderemo di mira», ha promesso riferendosi alle truppe Usa dispiegate in Iraq.

L’APPELLO

Il presidente statunitense Joe Biden non retrocede: «Israele ha vissuto uno di quei momenti in cui si manifesta il male assoluto, ora ha il diritto e il dovere di difendersi». Il sostegno militare da oltreoceano non mancherà, anche se la Casa Bianca esclude l’invio di truppe. Una seconda portaerei dovrebbe essere dislocata vicino all’ammiraglia Gerald R. Ford. «Chiunque voglia trarre vantaggio da questa situazione non lo faccia», avverte Biden, un chiaro riferimento all’Iran. Il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan lascia intendere che tutto può succedere: «Siamo impegnati nell’esaminare piani di emergenza per ogni possibile scenario». Hamas conta sul proselitismo e i grandi numeri, lanciando un appello alla «mobilitazione generale» del mondo arabo e musulmano. Indice «il venerdì dell’Al Aqsa Flood» a supporto del popolo palestinese «a fronte della guerra aperta dell’occupazione israeliana», chiede ai giovani della Cisgiordania di scontrarsi con i nemici e agli arabi residenti in Israele di riunirsi nella moschea di Al-Aqsa. Migliaia di palestinesi nel frattempo si sono spinti a sud della Striscia di Gaza per cercare di entrare in Egitto, varco che ora non esiste più. Chiuso e bombardato da un attacco aereo israeliano.



