Israele, tra i dispersi anche due italiani: sono marito e moglie. Tajani: «Probabile che siano stati presi in ostaggio»

Tra i dispersi in Israele ci sono anche due cittadini italiani. A darne notizia è Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che spiega che la Farnesina e l'Unità di crisi sono impegnati nella ricerca dei due, che hanno doppia cittadinanza italo-israeliana, lungo la striscia di Gaza: stando a quanto si apprende i due sarebbero irreperibili da quando sono iniziati gli attacchi di Hamas.

Due italiani dispersi in Israele

Il ministro Tajani ha presieduto nel pomeriggio una riunione con Unità di crisi, consolato a Tel Aviv e ambasciata italiana in Israele. Della situazione è stata informata anche la premier Giorgia Meloni. «Si tratta di due cittadini italiani che hanno anche il passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, che erano nel kibbutz di Beeri e che non sono rintracciabili. Con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa possa essere accaduto loro», ha affermato Tajani al Tg1.

Chi sono i due italiani dispersi

I due italiani dispersi sono marito e moglie: inizialmente si era parlato di padre e figlio, versione poi corretta dallo stesso Tajani al Tg2. «Mi auguro che non siano stati presi prigionieri e portati nella Striscia di Gaza, non abbiamo notizie in questo senso e nell'altro». «La nostra ambasciata, il consolato e l'Unità di crisi del ministero degli Esteri sono al lavoro in contatto sempre con le autorità di Tel Aviv», ha sottolineato Tajani. «Non abbiamo notizie negative su cittadini italiani, soltanto questi due con passaporto israeliano e passaporto italiano non rispondono alle chiamate e non sappiamo dove sono», ha ribadito.

Tajani: Probabilmente presi in ostaggio

Gli italo-israeliani «sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia.

