Hamas attacca Israele, la Casa Bianca organizza un barbecue. Biden sotto accusa: «E gli americani morti e rapiti?»

Negli Stati Uniti cresce la polemica: ieri la Casa Bianca avrebbe organizzato un barbecue con band dal vivo, mentre saliva la tensione tra Israele e Medio Oriente e con cittadini statunitensi tra le vittime dopo gli attacchi terroristici di Hamas. Su alcuni media americani si legge che il presidente Usa Joe Biden e la first lady Jill Biden stavano «ospitando un barbecue per il personale della Casa Bianca e le loro famiglie».

Israel war live updates: McCarthy tells Biden to 'turn off the barbecue,' says US caught flat-footed by attack https://t.co/uvRzouutFX pic.twitter.com/DzjuzrUwBL — New York Post (@nypost) October 9, 2023

Sen. Josh Hawley criticized President Biden for hosting a barbecue Sunday evening at the White House during an American hostage crisis in Gaza. https://t.co/7XvCtAPvRA — The Washington Times (@WashTimes) October 9, 2023

Le reazioni politiche Usa: i repubblicani attaccano Biden

«Mentre Hamas tiene in ostaggio cittadini americani, Biden si sta godendo un picnic con una band dal vivo», ha scritto su X il senatore Josh Hawley. «Si presume che almeno quattro americani siano morti in Israele e Biden è troppo impegnato a organizzare un barbecue alla Casa Bianca per preoccuparsene», ha condiviso Joey Mannarino.

At least FOUR Americans are presumed dead in Israel and Joe Biden is too busy having a BBQ party at the White House to care.



This guy is truly sick. — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) October 9, 2023

Il giallo del tweet cancellato da Antony Blinken

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha cancellato un tweet in cui chiedeva un cessate il fuoco fra Israele e Hamas . Il secondo caso del genere negli ultimi giorni in cui funzionari statunitensi hanno cancellato tweet con cui invitavano Tel Aviv alla moderazione. Il tweet di Blinken originariamente diceva che egli «incoraggiava la Turchia a sostenere un cessate il fuoco e chiedeva il rilascio immediato di tutti gli ostaggi da parte di Hamas».

Spoke today with Emirati Foreign Minister @ABZayed to discuss the terrorist attacks on Israel. October 9, 2023

Il nuovo tweet non parla più del cessate il fuoco, affermando che «Israele ha il diritto di difendersi, salvare eventuali ostaggi e proteggere i suoi cittadini».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 20:06

