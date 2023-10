Israele, l'appello filo Hamas: «In nome di Gaza scendete nelle piazze del mondo con molotov, pietre e armi». Si teme il venerdì di preghiera

di Redazione web

Arriva un inquetante appello filo Hamas: scendere in piazza «in nome dell'orgogliosa Gaza» con molotov e pietre. É il messaggio diffuso su diverse chat in arabo pro-Palestina da "Arin al Aswad", letteralmente la "Tana dei Leoni", un gruppo armato della resistenza palestinese considerato dalle forze di sicurezza e dagli analisti israeliani responsabile di diversi attacchi ad obiettivi di Tel Aviv. L'invito sarebbe rivolto principalmente a chi si trova in Cisgiordania e nei territori occupati ma, sottolineano fonti qualificate, «non è possibile escludere» che l'appello possa essere raccolto dai simpatizzanti del gruppo nel resto del mondo.

Nir Forti, chi è il terzo italiano che manca all'appello in Israele: era al rave party di Reim. Chi sono i tre italiani dispersi

Israele: droni e deltaplani, infiltrazioni dal Libano

L'appello pro Hamas

L'appello, che chiama alla rivolta il mondo arabo. è iniziato a circolare nel primo pomeriggio ed è rivolto a uomini, donne e anziani. «Vi invitiamo, in nome dell'orgogliosa Gaza a scendere in piazza - si legge - a marciare in ogni luogo di scontro con l'occupazione, muovetevi con le vostre bottiglie incendiarie, con le vostre pietre e con le vostre armi». Negli ultimi mesi, sottolineano sempre le fonti, Arin Al Awad avrebbe avuto una certa attrazione tra i giovani palestinesi non solo in Cisgiordania ma anche in altri paesi del mondo, Italia compresa, dove vi sarebbero una serie di soggetti tenuti sotto monitoraggio dalle forze di polizia e dall'intelligence.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA