Zaki è contro gli attacchi di Israele a Gaza: «Netanyahu è un serial killer»

«Il ministro della Difesa israeliano annuncia il taglio delle forniture di cibo, acqua, elettricità e carburante a Gaza. Yoav Gallant definisce gli abitanti di Gaza “animali umani”», è il post di Patrick Zaki su X che commenta la guerra scatenata dall'attacco di Hamas in Israele. E prima ancora, l'attivista aveva usato parole pesanti nei confronti del premier israeliano Netanyahu, che esortava i civili ad andarsene da Gaza, definendolo «serial killer che cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l'uccisione di civili».

Il ministro della Difesa israeliano annuncia il taglio delle forniture di cibo, acqua, elettricità e carburante a Gaza (Israele controlla tutto dentro e fuori l'enclave).



Yoav Gallant definisce gli abitanti di Gaza “animali umani”. pic.twitter.com/5i1mYgDSgI — Patrickzaki (@patrickzaki1) October 9, 2023

Per la Palestina

Zaki, però, aggiunge che «nel conflitto Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-Hamas se sostiene la Palestina.

Pensiero per gli italiani

E ancora su X: «Il mio impegno è da sempre e invariabilmente guidato dalla tutela dell'umanità e dei diritti umani. Non potrò mai avallare né giustificare atti di violenza o omicidi. Al contrario, sostengo con fermezza il diritto della popolazione palestinese a resistere e a difendersi, distaccando tale difesa dalle politiche religiose conservatrici ed oscurantiste di Hamas...L'Unione Europea deve usare i suoi principi sui diritti umani condannando la violenza da ambo i lati, bisogna fermare questa guerra e salvare vite umane. Esprimo il mio pensiero e le mie preghiere per gli italiani coinvolti in questo conflitto, con la speranza che possano rimanere al sicuro e riabbracciare presto i loro cari».

