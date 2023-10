Israele, il bacio tra i cespugli del rave sotto i razzi di Hamas: «La nostra famiglia avrebbe avuto un ricordo del nostro amore»

di Redazione web

Il nuovo simbolo dell'amore durante la guerra tra Hamas e Israele è il bacio di Amit Bar e Nir De Jorno. La coppia si è scattata un selfie mentre si nascondeva tra i cespugli durante l'attacco terroristico di Hamas, al rave SuperNova. Sono due sopravvissuti. La loro storia è una di quelle che lascia il segno e che in qualche modo strappa un sorriso anche quando sorridere sembra impossibile.



A raccontare la loro avventura in questo conflitto che vede religioni, interessi politici e culture scontrarsi con violenza, è stata proprio Amit. Vediamo insieme cosa ha detto.





Beatrice Alferj, in Erasmus in Israele. Dalla discoteca di Tel Aviv all'incubo: «Ecco come siamo fuggite dall’orrore»



Israele, dal rave al cespuglio (per 8 ore) per sfuggire agli attacchi di Hamas. Guy Danon: «Ho pensato di morire»





Il racconto di Amit

«Amore mio - inizia così il racconto di Amit sui social -. È ancora difficile per me riassumere quello che abbiamo passato lì perché Ziv (un loro amico, ndr) è ancora scomparso, e finché non è a casa niente sarà finito». Poi l'inizio dell'incubo: «È iniziato con i missili, è stato stressante ma mi sono fatta coraggio pensando che non mi sarebbe caduto un razzo addosso e che sarebbe andato tutto bene. Abbiamo iniziato a guidare, finché non è stato bloccato tutto, tutti volevano scappare. Così abbiamo aspettato un attimo che si calmasse la situazione, ci siamo sdraiati al riparo ma poi la gente ha iniziato a correre e a urlare che c'erano dei terroristi».

Il racconto di Amit entra nel vivo della storia: «Scappavamo come pecore al macello - ha aggiunto -, correvamo nei campi e tu mi hai preso per mano con te. Sentivamo i proiettili fischiare vicino a noi e la gente cadere e i terroristi che ci correvano dietro, giravano ovunque in motocicletta cercando di uccidere chi gli capitava a tiro. Quando ti ho detto che non ho più forze, tu mi hai detto che non c'era scelta e che dovevamo continuare a scappare. Non abbiamo smesso di correre finché io, tu e Ziv non ci siamo separati e ci siamo nascosti entrambi tra i cespugli. Gli spari sono passati sopra la testa, non ho mai saputo che suono avesse il rumore di uno sparo, i terroristi ci passavano accanto e sparavano dove possibile e abbiamo fatto quanto fosse nelle nostre forze per sopravvivere».



Il bacio sotto i razzi di Hamas

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA