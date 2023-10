Israele, comitiva di 27 torinesi bloccata a Gerusalemme. Con loro anche Don Robella, il parroco del Toro. «Proveremo a farcela»

di Redazione web

Ventisette torinesi, in maggioranza di Nichelino, paese della prima cintura torinese, sono bloccati a Gerusalemme per la cancellazione dei voli di rientro in conseguenza della guerra scoppiata in Israele. Il gruppo è guidato da Don Riccardo Robella, parroco di Leinì e cappellano del Toro, per anni a Nichelino, che era partito il 2 ottobre in pellegrinaggio in Terra Santa. Dovevano rientrare ieri, ma tante compagnie aeree hanno lasciato gli aerei a terra per ragioni di sicurezza. Tra cui quella che doveva prendere il gruppo.

Israele, chi sono i due italiani dispersi. Uno dei figli: «Mio padre è disabile, il governo tratti per la liberazione»

«Potremmo metterci un po’ a tornare per la questione dei voli che sono bloccati … ma in qualche modo proveremo a farcela», dice in un video Don Robella era partito il 2 ottobre alla volta di Israele e della Terra santa

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA