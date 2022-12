Iran, sospesa l'esecuzione di Mahan Sadrat Marni. Condannato a 28 anni Olivier Vandecasteele, operatore umanitario belga

di Redazione web

L'esecuzione della condanna a morte in Iran per il 23enne Mahan Sadrat Marni, è stata momentaneamente sospesa. Il giovane conoscerà il suo destino dopo un'attenta riesamina del caso da parte del governo iraniano. Nello stesso momento in cui Sadrat riceveva questa notizia, un altro ragazzo, l'operatore umanitario belga Olivier Vandecasteele, veniva condannato a 28 anni di carcere.

La vicenda

Sadrat era stato condannato il 3 novembre scorso per aver diffuso insicurezza e paura attraverso l'organizzazione di raduni e di aver così contribuito a minare la sicurezza nazionale, anche per aver dato fuoco ad una motocicletta e aver lanciato un attacco armato di coltello.

Il 23enne ha sempre negato di essere stato in possesso di un coltello. Un altro giovane condannato nelle scorse ore, è Olivier Vandecasteele, operatore umanitario belga.

L'arresto di Olivier Vandecasteele

Olivier Vandecasteele, fermato il 24 febbraio scorso, dovrà scontare 28 anni di carcere in Iran: non si conosce ancora il motivo dell'arresto e in questo momento la sua famiglia ha dichiarato di essere sconvolta. L'operatore umanitario belga soffre di gravi problemi di salute e non ha potuto avvalersi di un avvocato di sua scelta. Da un mese è in sciopero della fame.

Le azioni delle autorità

Le autorità belghe contavano sul «Trattato di trasferimento delle persone condannate», recentemente concluso con Teheran, per poter liberare Vandecasteele. Ma la legge di attuazione del trattato è stata sospesa la settimana scorsa dalla Corte Costituzionale in attesa di pronunciarsi sul merito dell'intesa.

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 15:00

