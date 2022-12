Iran, l'attore Hossein Mohammadi condannato a morte: era stato arrestato per le proteste contro il regime

di Redazione web

L'attore iraniano, Hossein Mohammadi, è stato condannato a morte dopo aver partecipato alle proteste contro il regime in Iran. I manifestanti si erano esposti contro il potere dello Stato, dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne fermata e arrestata dalla polizia perché non indossava il suo hijab nel modo corretto.

La vicenda

Hossein Mohammadi, attore 26enne iraniano, voleva solo far sentire la propria voce, esprimere (come hanno fatto migliaia di persone), la propria avversione nei confronti delle misure troppo severe (che calpestano i diritti umani), che vigono in Iran.

Questo suo pensiero gli è però costato la vita. Secondo quanto riporta il reporter della BBC, Monitoring Khosro Kalbasi Isfahani, l'attore sarebbe stato condannato in via definitiva alla pena di morte. Era stato arrestato il 5 novembre scorso.

Le proteste per Mahsa Amini

In Iran si è scatenato l'orrore. Dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini, il popolo sta cercando di far sentire la propria voce contro lo Stato che però, dispone pene capitali per chiunque tenti di non rispettare le regole vigenti.

Così è successo per l'attore Hossein Mohammadi. Prima di lui è stato condannato e quindi ucciso, Mohsen Shekari, manifestante 23enne.

