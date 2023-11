L'inquilino non paga l'affitto e se la prende con l'amministratrice: «Il problema siete voi donne, sempre a degradare gli uomini»

di Hylia Rossi

La prima regola a cui fare riferimento per poter godere di interazioni sociali produttive e piacevoli è quella di rispettare il proprio interlocutore e ciò si esplicita nel modo in cui comunichiamo (non solo verbalmente) e, naturalmente, quello che diciamo. Riuscire a mantenere un flusso comunicativo positivo è un'abilità estremamente importante quando si lavora a stretto contatto con le persone ed è ciò che permette di far virare la conversazione verso lidi più tranquilli anche quando la situazione sembra disperata.

Nel video di Leiaa, che ha raccolto quasi 10 milioni di visualizazzioni, è possibile vedere la donna, il cui ruolo è quello di gestire delle proprietà, che tenta di riscuotere l'affitto di un inquilino che già diverse volte ha avuto problemi con i pagamenti. Lui, tuttavia, non sembra intenzionato a incontrare la richiesta e chiede nuovamente una proroga, arrivando a insultare l'intero genere femminile quando gli viene rifiutata.

Il cambio di tono di Leiaa dopo l'insulto, da professionale ad arrabbiato nel giro di un istante, ha sorpreso gli utenti, che hanno poi espresso parole di conforto nei confronti della ragazza. Vediamo cos'è successo.

La questione del "tono" di voce

Leiaa si sta riprendendo con il telefono durante il lavoro ma l'inquadratura è fissa su di lei, di modo che sentiamo soltanto la voce del suo interlocutore.

L'inquilino continua a insistere sul fatto che, alla fine, ha sempre pagato tutto, mentre Leiaa fa notare che sebbene questo sia vero, c'è sempre stato un ritardo. A questo punto, l'uomo comincia ad agitarsi e si rivolge a Leiaa dicendo: «Onestamente, il tuo tono non mi piace proprio». Allora, la donna, consapevole di trovarsi di fronte a un problema che richiede diplomazia, si scusa profusamente: «Mi scuso davvero se il modo in cui sto parlando ti ha in qualche modo offeso», dice, «Proverò a cambiarlo e a spiegare in maniera diversa»

Tuttavia, le scuse non sono abbastanza e l'inquilino si spinge oltre: «Hey str***a, non voglio parlare del tuo lavoro, sto parlando del fatto che devo pagare l'affitto, ma le donne.. voi donne, questo è il problema con voi donne, provate sempre a degradare gli uomini, e io sono un uomo adulto». Le parole sono troppo anche per la professionalità di Leiaa che cambia immediatamente voce e risponde: «Allora la prossima volta paga l'affito in tempo, se sei un uomo adulto, nel frattempo stai per essere sfrattato».

A questo punto, l'uomo fa capire che se non lascia l'ufficio potrebbe fare qualcosa di pericoloso e per evitarlo va a farsi una passeggiata e si allontana, borbottando minacce. Gli utenti, naturalmente, sono tutti dalla parte di Leiaa e in molti si scagliano contro questo tipo di lavoro che molto spesso ti fa trovare in situazioni simili. C'è chi, però, la pensa diversamente: «Signore per favore fammi avere un lavoro come amministratrice di proprietà, questo è il divertimento che mi fa alzare felice di andare in ufficio».

