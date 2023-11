Giovani aggrediscono una donna per una challenge: un secchio in testa le provoca una crisi epilettica e lei finisce in ospedale

di Tommaso Cometti

Le assurde "challenge" di TikTok continuano a causare incidenti. Una donna è stata ricoverata in ospedale, a causa di una di queste bizzarre sfide social. Come riporta Fox News, la vittima dello scherzo, una californiana di 55 anni, è ancora traumatizzata dalla vicenda.

Cosa è successo

Per Lana Clay-Monaghan, era una giornata come tante altre: si stava recando al suo grande magazzino preferito, Target. La 55enne doveva acquistare dei prodotti per i suoi due figli: «Stavo cercando del sapone per i miei bambini ma, all'improvviso, ho sentito qualcosa sopra la testa», ha raccontato la malcapitata. Un gruppo di tiktoker adolescenti, infatti, avevano calato sul suo capo un secchio, secondo le procedure di una challenge molto in voga sul social cinese. Lana è riuscita a togliersi il secchio dalla testa, e ha visto i ragazzini intenti a riprendere la scena con i loro smartphone.

L'epilessia complica le cose

Lana Clay-Monaghan, da circa dieci anni, soffre di epilessia: l'attacco subito, quindi, le ha provocato una crisi epilettica, particolarmente violenta. Fortunatamente, altri clienti del negozio sono intervenuti, assistendola e chiamando i soccorsi: «La mia testa continuava a sbattere contro il pavimento, loro hanno usato un animale di pezza per attutire i colpi. Poi, i soccorritori mi hanno portata in ospedale», ha ricordato la 55enne.

Il ricovero

La donna è stata condotta presso l'ospedale di Tustin, dove i medici hanno potuto diagnosticarle anche una commozione cerebrale. Lana ha dichiarato: «Sono ancora sotto choc. Sto avendo degli attacchi di panico piuttosto frequenti, inoltre mi addolora il fatto che questo avvenimento mi stia rubando del tempo prezioso, che avrei preferito trascorrere con i miei figli».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 20:23

