«Ho 73 anni ma indosso minigonne e vado a ballare: non mi faccio fermare dall'età», ma secondo alcuni sta mentendo

Una delle più grandi paure dell'essere umano è quella di invecchiare, soprattutto perché si tende ad associare al processo di invecchiamento l'impossibilità di fare tutte quelle cose che per anni sono state sinonimo di gioia e divertimento.

Si pensa, e non senza motivo, che più si va avanti con l'età e meno sarà possibile partecipare a determinate attività. E di certo gli anni che passano fanno sì che i nostri corpi cambino e se a vent'anni andare a ballare fino a notte fonda e alzarsi presto la mattina successiva non era un grande problema, man mano che si va avanti nella vita si scende a patti col fatto che i ritmi di una volta rimangono solo un bel ricordo.

Eppure, i limiti posti dall'età non devono necessariamente essere così restrittivi ed è sempre possibile prendersi cura di sé, sia del corpo che della mente, e godersi la vita anche se non si è più così giovani. Per Lynne, infatti, andare a ballare a 73 anni non è affatto un problema, e perché non indossare una minigonna?

L'età è solo un numero, ma c'è chi non ci crede

La sua pagina TikTok si chiama @honest_aging, ovvero invecchiare in maniera onesta.

Nel suo caso, la gioia deriva dal fatto di potersi divertire ai concerti, in discoteca o magari dal continuare a indossare qualcosa che in molti non credono sia adatto a chi è in là con gli anni. In molti hanno confermato di averla presa come modello e di avere, grazie al suo esempio, meno paura di invecchiare.

Una delle clip che ha stupito di più gli utenti è quella in cui la donna mostra il suo outfit, una gonna corta e una canottiera, pronta (alle 1.30 del mattino) per la serata in discoteca in uno dei locali più famosi di Ibiza. Le riprese successive, infatti, la vedono intenta a ballare al ritmo della musica con un cocktail in mano.

Sotto al video, Lynne scrive: «Non farti fermare dall'età!». C'è chi, tuttavia, non crede che una donna di 73 anni possa avere l'aspetto e l'energia di Lynne, e crede più probabile che si tratti di una menzogna. Questo atteggiamento sospettoso che ci rende così difficile credere che si possa essere attivi e attraenti dopo i 70 anni è naturale dato che godersi la vita anche quando non si è più così giovani sembra quasi essere un tabù ai nostri giorni.

La speranza è che sempre più persone come Lynne possano condividere le loro esperienze e farci capire che, effettivamente, l'età è solo un numero e nessuno può decidere al posto nostro cosa sia appropriato o meno fare o indossare.

