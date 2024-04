A 78 anni si innamora di una filippina, ma lei non può espatriare: «Pronto a vendere gli organi»

Quest'uomo farebbe di tutto per la donna di cui si è innamorato e una delle cose che gli è venuta in mente è quella di vendere i suoi organi. La coppia ha parecchie difficoltà economiche e deve affrontare il problema della distanza: come si può riuscire a far entrare l'amata in Inghilterra dopo la Brexit? Forse, vendendo gli organi.

L'amore non ha età

Il pensionato John Ball, di 78 anni, ha trovato l'amore dopo due divorzi. La fortunata si chiama Anita, è una donna filippina di 60 anni e non ha la cittadinanza inglese. I due si sono incontrati grazie a un'app, che è stata consigliata a lui dagli amici. John era single da 13 anni e ha due figli. Dopo lo scambio di messaggi virtuali, il pensionato è salito su un aereo per conoscere di persona Anita e i suoi famigliari. E' rimasto lì un mese, si sono fidanzati e dopo quasi un anno si sono sposati credendo di potersi trasferire insieme nella casa di lui, nel Regno Unito, senza dover affrontare troppi ostacoli. Invece, è stato loro impedito di farlo: John, in quanto cittadino inglese, può vivere nel Paese, ma ad Anita non è stato concesso il visto coniugale. Il Ministero degli Interni ha respinto la loro richiesta e da allora più che di un matrimonio si è trattato di un incubo.

Vendita degli organi: sì o no?

John è davvero angosciato per la situazione e la coppia è indignata con il Ministero, il quale poteva avvisarli sul fatto che il loro reddito fosse troppo basso e che non avrebbe proceduto ad approvare la pratica, anzichè lasciare che marito e moglie proseguissero con tutta la costosa documentazione. Per John non è possibile trasferirsi nelle Filippine a causa dell'assistenza medica di cui ha bisogno. Ai due non resta che escogitare qualche altra soluzione per l'ingresso nel Regno Unito. «Farei qualsiasi cosa, anche vendere i miei organi, se fosse utile», ha detto il 78enne e, così, si è informato sulla vendita degli organi, ma è un'azione illegale per cui finirebbe dritto in carcere. La coppia, dunque, è ancora intrappolata in questo incubo.

