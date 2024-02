La vacanza a Malindi diventa un dramma: incidente in piscina nel resort, un italiano ricoverato in terapia intensiva

di Redazione web

Un cittadino italiano è ricoverato in terapia intensiva al Mombasa Hospital di Malindi, dove si trovava per un periodo di vacanza: l'uomo, residente in Veneto nel veronese, è finito in ospedale in seguito a un incidente in piscina. A dare la notizia il presidente della Regione Luca Zaia, che ha attivato le strutture regionali competenti.

Il governatore Zaia segue la vicenda

Il governatore veneto sta seguendo, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata Italiana in Kenya, la situazione del cittadino italiano ricoverato. La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile per quanto di sua competenza. Il Presidente Zaia, inoltre, ringrazia la nostra Ambasciata di Nairobi e la Farnesina che stanno seguendo il caso fin dal momento del ricovero anche con la valutazione delle opzioni migliori per un rimpatrio sanitario.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA