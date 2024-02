Ex fotografo morto in casa. Ferito alla testa, la sorella l'ha trovato nella camera da letto in un lago di sangue. Indagano i Ris

Dramma in centro a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Rodolfo Ignazi, ex fotografo di 78 anni, è stato trovato senza vita, in un lago di sangue, nella propria abitazione dove viveva da solo, in via Vittorio Emanuele. A dare l’allarme la sorella che, non riuscendo a rintracciarlo telefonicamente, è andata a trovarlo questa mattina e lo ha trovato senza vita. Pare che l'uomo fosse nella camera da letto con una ferita alla testa. Altre tracce di sangue sono state trovate sulle scale di casa.

Le ipotesi

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente domestico; non è escluso neppure che possa aver avuto un malore e sia caduto. Non ci sono segni di scasso o oggetti che possano far pensare a una morte violenta ma per fugare ogni dubbio bisogna attendere l'autopsia in programma domani. Sono giunti sul posto anche i Ris, il medico legale Antonio Tombolini e il magistrato di turno Francesco Carusi. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Macerata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 16:46

