Fa le extension alle ciglia prima di partire per Ibiza, poi la scoperta choc: «La mia vacanza è rovinata»

È iniziata male la vacanza di una ragazza che il giorno prima di partire per Ibiza ha applicato le extension alle ciglia scoprendo di essere allergica alla colla. Il giorno dopo, il viaggio a Ibiza si è rivelato un inferno: invece di andare a sentire il famoso dj Calvin Harris è finita in ospedale a curare il gonfiore agli occhi.

A raccontarlo è proprio la ragazza che ha così confessato il suo incidente estetico.

Incidente estetico a Ibiza

Gem Bethan ha deciso di sottoporsi alla procedura estetica prima del suo viaggio all'estero nella famosa isola delle feste.

La ragazza che su TikTok ha raccontato la vicenda ha confessato di non aver mai applicato prima delle extansion alle ciglia e che lo aveva fatto solo per andare a Ibiza. La colla usata, però, pare le abbia fatto infezione e il risultato non è stato dei migliori.

«Sto per piangere sul serio - ha scritto sui social mentre raccontava l'accaduto -. Ho pagato tutti questi soldi per Ibiza e non posso uscire di casa».

Vacanza rovinata

«Mi son persa Calvin Harris e ho speso 200 euro per essere visitata in ospedale e per assumere farmaci», ha scritto nella descrizione del suo video-documentario da incubo a Ibiza.

La live del danno

Gem per tutta la vacanza ha documentato la reazione allergica diventando virale su TikTok.

«Ho perso Calvin Harris e ho speso 200 euro in una visita in ospedale per essere sotto farmaci per l'intera settimana», ha rivelato Gem.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 20:36

