Chirurgia su tutto il corpo perché non gli piace il suo aspetto: «Da grasso e insicuro a felice». Ecco quanto ha speso

Quanto costa la felicità? Per Dale-Saint Cullen, un ragazzo inglese di 28 anni, circa 30mila sterline. Tanto ha speso in interventi chirurgici, che gli hanno cambiato i connotati e gli hanno regalato un aspetto nuovo. La spesa ha compreso liposuzione, ricostruzione del mento e della mascella, trapianto completo di capelli e rimodellamento completo del corpo. «Ero infelice, sovrappeso e pieno di insicurezze. Adesso sto bene, sono felice», ha detto.

Il racconto: volevo sbarazzarmi del grasso di troppo

Per operarsi è volato in Turchia, dove sono specializzati in trattamenti estetici a costi contenuti. «Ho subito molti interventi chirurgici negli ultimi anni, ma avevo alcune aree ostinate di grasso di cui volevo solo sbarazzarmi», ha detto in un'intervista al Daily Mail. «Ho provato a dimagrire con la palestra, ma non riuscivo a eliminare il grasso in alcune parti del corpo. Alcune testimonianze di persone che hanno fatto gli interventi mi hanno spinto a operarmi. così sono volato in Turchia per la ricostruzione del mento e della mascella, il rimodellamento di tutto il corpo e la liposuzione Vaser a 360 gradi su busto, schiena e fianchi», ha raccontato.

Risultato inaspettato

«Anche i miei capelli avevano iniziato a cadermi, ed era una delle mie più grandi insicurezze, quindi ho deciso di sottopormi anche a un trapianto di capelli completo mentre ero lì», ha aggiunto. «Adesso sembro una persona completamente diversa e sono molto più felice del mio aspetto», ha detto Dale, che ha promesso di non sottoporsi più a nuovi interventi. «Il dolore fisico è stato tantissimo dopo gli interventi. Non mi aspettavo che mi togliessero così tanto peso, sono rimasto scioccato perché è stato un cambiamento piuttosto drastico. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi, ma sono davvero felice dei risultati».

