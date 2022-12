Malore in diretta, il commentatore Nba ha un mancamento e perde conoscenza. Il video choc

Momenti di paura durante l'ultimo match degli Atlanta Hawks. Bob Rathbun, storico commentatore della squadra Nba, ha avuto un malore durante la diretta tv. Mentre era impegnato nell'analisi della partita insieme all'ex giocatore Dominique Wilkins, il giornalista ha cominciato a tremare e ha perso coscienza, costringendo la regia a staccare l'inquadratura. Panico tra i telespettatori, che hanno assistito in tempo reale all'incidente.

Come sta Bob Rathbun

La società degli Atlanta Hawks ha pubblicato un comunicato dopo il malore di Bob Rathbun, per tranquillizzare sulle sue condizioni di salute: «Prima della partita di stasera contro l'Oklahoma City Thunder, l'annunciatore Bob Rathbun ha perso brevemente conoscenza sul campo», si legge nella nota. «I professionisti medici di emergenza sul posto hanno curato rapidamente Rathbun per la disidratazione. È stabile, reattivo e diretto a Emory Midtown per ulteriori valutazioni», il commento.

Hawks Announcer Bob Rathbun suffering medical emergency. Pray for him. pic.twitter.com/PXO0ePR9Ny — Bacon, Grits, Eggs (@reddawg77089) December 6, 2022

