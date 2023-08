Dava da mangiare ai cavalli, poi l'incidente choc con le balle di fieno:​ «Non tornerò mai più come ero prima»

di Redazione web

Nella casa di campagna di un'amica, era solita aiutare a dar da mangiare ai cavalli. Mentre l'ultima volta non è andata come sperava e ha perso parte del volto a causa di una tonnellata di fieno che le è caduta addosso.

Il trauma facciale le è costato naso e mascella che con la chirurgia ha provato a sistemare. Oggi, racconta di vivere solo per il bene dei cinque figli.

La storia di Rachael

Rachael Howan è una 42enne cresciuta in campagna. Abituata a vedere il padre sollevare e spostare il fieno sin da bambina, si è spesso data da fare a casa di amiche che abitano in ville o fattorie per dare una mano a dare da mangiare ai cavalli.

Il 13 giugno, Rachael però ha vissuto un vero e proprio incubo.

Il racconto di Rachael

Rachael, di Kansas City, Missouri, ha dichiarato: «Sono stata schiacciata dalle balle di fieno. Il peso era così grande che mi ha bloccato immediatamente la faccia. È successo così in fretta, è stato in un batter d'occhio. Stavo soffocando. Tutto quello a cui pensavo erano i miei figli e come ne sarei uscita e cosa avrei fatto della mia vita. Un'amica poteva sentirmi urlare, ma le urla erano soffocate perché ero circondata dal fieno. Mi sono data una forte spinta per liberarmi e sono rimasta sdraiata lì, piangendo nel buio. Il naso era nella mia mano, potevo sentire la faccia squarciata».

I soccorsi

Quando è arrivata l'ambulanza, Rachael è stata portata al Centerpoint Medical Center dove è stata visitata. Successivamente è stata trasferita al Research Medical Center dove le hanno eseguito un intervento chirurgico la notte stessa.

Mesi dopo l'incidente, Rachael fa ancora fatica a respirare e deve dormire su una poltrona poiché il suo naso è ancora a rischio "crollo" se si sdraia. Crede che la sua vita non sarà più la stessa, dicendo che ha perso ogni energia e non è in grado di praticare sport o lavorare a tempo pieno, sopravvive mentalmete grazie ai figli.

