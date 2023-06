Inciampa sul tapis roulant e resta quasi nuda: l'incidente hot è virale. «L'incubo di ogni ragazza» VIDEO

Per gli amanti della palestra è un vero e proprio incubo che nessuno vorrebbe vivere. Inciampare mentre si corre sul tapis roulant è davvero il terrore di chiunque abbia mai varcato in vita sua le porte di una palestra e, purtroppo per lei, è quello che è accaduto a una giovane donna che oltre al danno ha subito la beffa.

La sua caduta, infatti, è finita sui social network e la gaffe dai risvolti hot è diventata subito virale. Un incidente che ha scatenato l'ilarità degli utenti social, facendola diventare una vera e propria celebrità. Il motivo? I suoi leggins sono calati e lei è rimasta praticamente nuda.

Inciampa sul tapis roulant e resta in mutande

La disavventura è capitata ad Alyssa Konkel, una 26enne dell'Illinois, negli Stati Uniti, che in poco tempo è diventata, suo malgrado, famosissima sui social.

Mentre correva ha perso l'equilibrio ed è inciampata. Il tentativo di riprendersi non è, tuttavia, andato a buon fine. La donna, appesa alle strutture laterali, si è vistra strappare di dosso i leggins ed è rimasta nuda. A quel punto ha mollato la presa per rendere meno imbarazzante una situazione senza via d'uscita.

«Ero in imbarazzo. Il tapis roulant era al livello 10, quindi abbastanza veloce. A tradirmi è stato il laccio di una scarpa che mi ha fatto inciampare - dichiara la donna, nel video che lei stessa ha voluto condividere per raccontare la sua disavventura -. Quando i leggins sono spariti ho subito lasciato andare per non mostrare il mio sedere a tutti».

Un'esperienza che ha scatenato l'ilarità degli utenti del web, ma che non è finita senza ripercussioni per la Alyssa. «Mi sono fatta malissimo al viso, al labbro e alle ginocchia, oltre che alle caviglie», ha detto la donna mostrando le ferite riportate a causa delle bruciature create dal tappeto in movimento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 15:45

