Furto in hotel, clienti svuotano la stanza e scappano prima del check out. «Ci hanno lasciato solo i saponi»

di Redazione web

Incuranti delle telecamere di sicurezza, dopo essere stati ospiti all'hotel, hanno preso tutto quello che c'era nella stanza e sono andati via. Arrivati senza bagagli, sono andati via con borse piene di roba: due asciugamani, un ventilatore elettrico, due lampade, un bollitore, un contenitore per il tè e altri oggetti. Il tutto, quantificato dai proprietari in 200 sterline (230 euro). La disavventura è stata raccontata da Natalie Newton, proprietaria di un albergo in Galles, che gestisce onestamente e con sacrifici insieme al marito.

«Sono stati super cordiali al momento del check-in, ma ho pensato che fosse un po' strano perché a parte la borsetta da donna non avevano bagagli», racconta l'albergatrice. «Hanno preso tutto quello che c'era, ci hanno lasciato solo shampoo e saponi», ha detto. La fuga con la refurtiva è stata ripresa dalle telecamere del circuito di sicurezza: «Non riesco a credere quanto fossero sfacciati: sembra che l'uomo stia sorridendo alla nostra telecamera», dice ancora la donna. «Sono individui orribili, prendono in giro persone che lavorano duro come me e il mio staff».

Svaligiata la casa della principessa Vittoria Odescalchi in centro a Roma: «I ladri entrati dal terrazzo». Rubati gioielli e preziosi per 2 milioni di euro

Ladri entrano in una casa e lanciano il gatto dal balcone. «Intralciava il furto dell'appartamento»

La prenotazione

I due ladri hanno utilizzato la piattaforma online Booking.com per prenotare la stanza al Dolphin Hotel, che ha aperto di recente a Pembroke Dock, nel Galles occidentale, riporta il Daily Mail.

«Quando abbiamo controllato le telecamere a circuito chiuso abbiamo visto che sono tornati alla macchina per prendere le borse per caricare tutto dalla stanza», ha detto l'alberghiera. «Facciamo fatica a restare a galla con tutte le spese, quindi quando i cosiddetti ospiti si comportano in questo modo è disgustoso. Scopriremo chi sono, qualcuno li riconoscerà», si augura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA