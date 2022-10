Harry e William, il piano di Kate Middleton per realizzare il sogno di Lady D

Ora che William e Kate hanno ricevuto i titoli di Principe e Principessa del Galles, iniziano per loro una serie di impegni reali e viaggi istituzionali. Tra questi, c’è in programma anche un viaggio negli Stati Uniti. Si tratta della visita in programma a Boston per partecipare alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize.

Cosa potrebbe succedere

Il viaggio potrebbe riavvicinare William e Harry e «sanare la spaccatura» tra i due fratelli. Gran parte del “lavoro” di riappacificazione spetterebbe a Kate Middleton, che sarebbe disposta per questo a tendere una mano nei confronti di Meghan Markle, spostando ogni suo impegno al fine di incontrarsi con lei.

È quello che pensa una fonte vicina alla famiglia reale, che ha dichiarato a Us Weekly che la compianta Lady Diana avrebbe voluto questo per i suoi figli: vedere i due fratelli uniti e vicini a prescindere dai titoli e reali.

