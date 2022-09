Harry ha scoperto della morte della regina Elisabetta dal web: le indiscrezioni dal palazzo reale

Il principe Harry avrebbe scoperto della morte della nonna, la regina Elisabetta, dal web. Non sarebbe arrivata nessuna chiamata dai suoi familiari quando la sovrana si sarebbe aggravata e poi sarebbe morta, secondo quanto riportato dal giornale Page Six.

La notizia sembra confermare i rapporti tesi tra Harry e sua moglie Meghan Markle e il resto della famiglia reale. I Sussex, vivono negli Usa, ma quando è morta la regina erano in viaggio in Europa, e proprio nel corso del viaggio avrebbero scoperto, quasi casualmente, della morte di Elisabetta. Il principe Harry avrebbe comunque cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per darle un ultimo saluto, secondo alcune fonti di palazzo. Molti hanno anche riferito che nel viaggio verso Balmoral, la residenza scozzese della Regina, sarebbe stato molto teso.

Un insider di Buckingham Palace ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo re Carlo III, in mattinata, ma nessuno aveva spiegato le motivazioni, né gli avrebbe poi comunicato la morte avvenuta nel tardo pomeriggio. Nel corso delle celebrazioni funebri pare però che i Sussex si siano riavvicinati al resto della famiglia, senza dubbio un riavvicinamento sarebbe avvenuto tra Harry e William che sembra abbiano parlato e cenato insieme in più occasioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 13:05

