Harry e Meghan Markle tagliati fuori da Hollywood: «Non hanno abbastanza carisma»

Harry e Meghan Markle verrebbero snobbati da Hollywood. Secondo Kara Kennedy, uno degli esperti della casa reale, la coppia sarebbe stata più volte allontanata da red carpet o serate, o meglio, non sarebbe stata volutamente invitata. Pare che i due non abbiano il carisma e il fascino necessari per la mondanità americana, stando a quello che rivela la Kennedy.

La coppia però avrebbe firmato una serie di accordi milionari dopo la rottura dalla casa reale, inclusi quelli con Netflix e Spotify. Pare che Hollywood li tema in realtà, «il motivo principale per cui sono stati esclusi è che gli organizzatori sanno che tutta l'attenzione dei media sarebbe su di loro e toglierebbe l'evento o le persone lì per festeggiare», ha chiarito l'esperta che sottolinea la poca capacità dei Sussex di condividere la scena.

Pare che la coppia stia facendo di tutto per entrare tra le star di Hollywood, sempre secondo le indiscrezioni, e l'intervista con Oprah sarebbe stata studiata a posta, ma la Kennedy conclude con un messaggio diretto alla Markle: «Tu e il tuo partner potete acquistare una villa con il codice postale giusto, uscire con le persone giuste e dire le cose giuste ai giusti eventi di beneficenza, ma questo non fa di te una coppia potente di Hollywood».

