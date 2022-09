Regina Elisabetta, Oprah Winfrey parla del rapporto tra Harry e Meghan e la famiglia reale: «I funerali avvicinano»

Oprah Winfrey ha raccontato dei rapporti tra principe Harry e Meghan Markle con la famiglia reale in questi giorni di lutto per la morte della regina Elisabetta II. In un'intervista a Extra la Winfrey ha detto che spera che il duca e la duchessa del Sussex possano sfruttare l'opportunità per fare pace con i loro familiari.

«Penso che in tutte le famiglie, il rituale di seppellire i morti dia un'opportunità per ristabilire la pace. E si spera che ci sarà». I commenti di Oprah Winfrey arrivano dopo che il duca e la duchessa di Sussex si sono riuniti con il principe e la principessa di Galles in memoria della regina al castello di Windsor. Quel momento è stato il loro primo incontro pubblico da quando sono stati visti l'ultima volta insieme al National Service of Thanksgiving durante il giubileo della regina a giugno.

Un esperto reale ha detto a The Independent che la riunione tra i fratelli è stata "un gesto simbolico per mostrare rispetto sia per la loro defunta nonna che per il padre, il nuovo re". Nell'intervista con Oprah Harry e Meghan hanno parlato di rapporti tesi e difficili con la casa reale, ora la conduttrice americana spera sia arrivato il momento per fare pace.

