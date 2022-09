Meghan Markle, diverbio con gli aiutanti reali: è stata maleducata? Cosa è successo

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle ormai da tempo non vivono più nel Regno Unito ma negli Usa. In questi giorni hanno fatto ritorno nella Casa Reale per la scomparsa della Regina Elisabetta. La reunion è avvenuta al Castello di Windsor, quando William, Harry e le rispettive mogli, Kate e Meghan sono usciti in giardino per osservare insieme gli omaggi floreali e ricevere un saluto dalla folla. Un videoclip, andato virale sui social, ha fatto molto discutere. Protagonista la duchessa del Sussex e una sua risposta agli aiutanti reali che non è piaciuta a molti... cosa è successo?

La sorpresa

La presenza di Meghan e il principe Harry è stata una sorpresa per gli abitanti inglesi, date le indiscrezioni nate negli ultimi mesi nessuno si aspettava il loro ritorno, nemmeno per salutare l'ultima volta la sovrana. La presenza della Duchessa, però, è stata apprezzata considerando il modo in cui è stata accolta: ha ricevuto una reazione calorosa dalla folla a Windsor.

Meghan si è mostrata molto disponibile con i presenti, ha salutato e ringraziato chiunque le rivolgesse un sorriso o le consegnasse dei mazzi di fiori. La Duchessa, è stata poi raggiunta dai vari aiutanti chiedendole di prendere il boquet di fiori che aveva tra le mani per permetterle di continuare più agevolmente. Inizialmente si è mostrata restia, come mostra il filmato, dicendo di volerli deporre lei stessa ai cancelli. Ma dopo pochi istanti, Meghan viene raggiunta da un secondo membro dello staff e in quel caso la Duchessa ha ringraziato educatamente per il loro aiuto e consegna i fiori senza batter ciglio.

Alla Duchessa è stato tolto il compito di raccogliere i fiori e tenerli tra le braccie per un motivo preciso. E tra i social si è diffusa la voce che Meghan non fosse a conoscenza del reale motivo per cui non potesse tenerli e, inoltre, secondo alcuni utenti, la sua risposta è stata molto sgarbata.

In realtà, le guardie reali hanno solo svolto il loro lavoro. Meghan non può tenere i fiori in mano per motivi strettamente legati alla sua incolumità e sicurezza: i bouquet potrebbero contenere sostanze pericolose o esplosivi, motivo per cui i reali non dovrebbero portarli.

