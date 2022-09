Meghan e Harry criticati dai fan della royal family. Cosa non devono fare ai funerali della regina

In questi giorni la famiglia Reale è giunta al gran completo nei pressi di Londra e questo ha fatto accendere nuovamente i riflettori su Harry e Meghan: cosa non dovranno fare ai funerali di Elisabetta II.

Che la morte della regina Elisabetta possa riavvicinare Meghan Markle alla famiglia reale? A giudicare dalle ultime mosse giocate da entrambe le parti, sembrerebbe proprio di sì. La moglie del principe Harry, che è stata vista camminare in gruppo compatto accanto ai cognati William e Kate durante una visita ai tributi alla sovrana defunta, al momento ha annullato tutti gli impegni già presi per prepararsi al meglio ai funerali reali.

Meghan Markle annulla tutti gli impegni

In particolare, Meghan Markle ha posticipato la data del suo prossimo episodio del suo podcast Archetypes, estremamente popolare e dai toni non troppo affettuosi nei confronti della Corona. La duchessa del Sussex ha accantonato anche la sua apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon e cancellato una visita programmata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Manhattan con il principe Harry. La prevista apparizione televisiva di Meghan Markle sarebbe arrivata poche settimane dopo la sua intervista bomba con The Cut, in cui si diceva felice di aver lasciato la Gran Bretagna.

Il re Carlo tende la mano

D'altra parte, il re Carlo III durante il suo primo discorso alla nazione come nuovo sovrano ha offerto un ramoscello d'ulivo alla coppia quando, in lacrime, ha detto di voler «esprimere il suo amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all'estero».

