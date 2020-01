Donald Trump: «Mai armi nucleari all'Iran finché ci sarò io. Europa, Cina e Russia facciano un passo indietro»

Alla base di Aviano tutti in allerta

«Dobbiamo raggiungere un accordo che permetta all'Iran di crescere e prosperare»

«La Nato deve essere più coinvolta in Medio Oriente», ha detto ancora Trump, secondo cui «l'Iran sembra indietreggiare» dopo gli attacchi alle basi Usa in Iraq . «Gli Usa sono pronti ad abbracciare la pace» con l'Iran, ha concluso rivolgendosi «al popolo e ai leader iraniani» nella conferenza stampa dopo l'attacco missilistico dei Pasdaran la scorsa notte contro basi in Iraq dove sono presenti soldati americani.

«Tutte le opzioni restano sul tavolo per contrastare la minaccia dell'Iran».. «L'Iran - ha aggiunto - deve abbandonare le sue ambizioni nucleari e finire di sostenere il terrorismo».