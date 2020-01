Attacco in Iraq, i militari italiani «sono tutti al sicuro»: rifiugiati in un bunker

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 09:28

, a Baghdad e a Erbil,. Lo dicono all'Adnkronos fonti nella capitale irachena, dopo l'attacco iraniano della notte scorsa contro le basi Usa in Iraq. Nel mirino di una pioggia di missili le basi di Al-Assad ed Erbil, che ospitano il personale militare degli Stati Uniti e della coalizione. I militari italiani, presenti tra le forze nella base di Erbil, sono rimasti illesi. Il personale del contingente militare italiano si è radunato in un'area di sicurezza - secondo quanto appreso dall'ANSA - eDopo il raid Usa in Iraq che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, erano state innalzate le misure di sicurezza per le forze impegnate nella coalizione internazionale. Proprio in questa ottica ieri era avvenuta una parziale ridislocazione dei militari italiani al di fuori di Baghdad.