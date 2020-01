La televisione iraniana sostiene che gli attacchi con i missili alle basi Usa in Iraq hanno provocato 80 morti. Secondo l'emittente di Teheran nella rappresaglia per l'assassinio mirato venerdì scorso del generale Qassem Soleimani, sono stati lanciati 15 missili e nessun missile è stato intercettato. La tv ha parlato di «80 terroristi americani» che sono stati uccisi. L' Iran ha lanciato l'operazione ' Soleimani Martire ' sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio partita dal territorio iraniano e che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil , come prima rappresaglia per l'uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Usa

L'Iran ha lanciato 15 missili, di cui quattro non hanno centrato il bersaglio

, afferma un funzionario americano citato dai media Usa. Secondo la tv di Stato iraniana, ci sarebbe stata anche una seconda ondata di attacchi. "Se dovessero esserci morti sono molto pochi". Così, riportano i media, un funzionario americano in merito all'attacco iraniano alle due basi in Iraq che ospitano le truppe americane. Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un'area di sicurezza - secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa - e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi.



«Va tutto bene! Missili lanciati dall'Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Finora va bene! Abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata». Lo twitta Donald Trump Secondo la tv di Stato iraniana, ci sarebbe stata anche una seconda ondata di attacchi. "Se dovessero esserci morti sono molto pochi". Così, riportano i media, un funzionario americano in merito all'attacco iraniano alle due basi in Iraq che ospitano le truppe americane. Il personale del contingente militaread Erbil si è radunato in un'area di sicurezza - secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa - e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020



L'Iran «non vuole una escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressione». Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, dopo l'attacco alle due basi in Iraq che ospitano truppe americane. «L'Iran ha intrapreso e concluso proporzionate misure di autodifesa» prendendo di mira la base dalla quale un attacco «codardo contro nostri cittadini e funzionari di livello è stato lanciato» ha aggiunto Zarif.



Da Teheran il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha annunciato come «la feroce vendetta» per l'uccisione del generale Soleimani è iniziata e ha affermato che l'operazione iniziale si è conclusa con successo e che la base di al-Asad, contro cui sarebbero stati lanciati almeno 35 missili, «è stata completamente distrutta». L'Iran minaccia quindi «azioni ancor più devastanti» se gli Usa dovessero decidere di rispondere. «Se l'Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio - avvertono le Guardie Rivoluzionarie - Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell'Iran». Intanto volano le quotazioni del petrolio, balzato del 3,4% a 65 dollari, e dell'oro, a quota 1.600 dollari l'oncia ai massimi dal 2013.



Nell'attacco missilistico dell'Iran contro la base americana di al-Asad in Iraq sarebbero rimasti colpiti alcuni iracheni. Lo riporta la Cnn citando fonti della sicurezza di Baghdad e spiegando che non si hanno conferme al momento se si tratti solo di feriti o di morti. Nessuna notizia nemmeno sul numero delle persone coinvolte.

Intanto caccia militari americani partiti da una base Usa negli Emirati Arabi avrebbero sorvolato i cieli della Siria nell'area di Deir Ezzor, ad est del Paese. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'agenzia di stampa siriana Sana. Mentre caccia iraniani sono entrati nello spazio aereo iracheno. Lo riferiscono i media iraniani.

Le Guardie Rivoluzionarie Iraniane, sul loro canale Telegram, minacciano di attaccare direttamente l'America sul proprio territorio se Washington colpirà l'Iran in risposta agli attacchi sferrati stanotte contro le basi americane in Iraq. L'attacco iraniano alle due basi americane in Iraq è iniziato all'1.20 di notte ora locale, la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad venerdì scorso. Lo riferiscono i media iraniani. L'agenzia Farsnews precisa che Teheran ha lanciato i missili di propria produzione 'Ghiam' e 'Fateh'.



Il Trump. Intanto a Washington si è riunito il consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono Mark Esper. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha avuto una conversazione telefonica con il leader del Kurdistan Masrur Barzani in merito all'attacco iraniano alle due basi militari in Iraq che ospitano truppe americane. Pompeo ha aggiornato Barzani sull'attacco, incluso quello a Erbil. Il Pentagono , in una nota, ha affermato di aver messo al corrente dei fatti il presidente americano. Intanto a Washington si è riunito il consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono Mark Esper.

Iran-Usa, parla Nancy Pelosi

«Dobbiamo assicurare la sicurezza» delle truppe mettendo anche fine alle non necessarie provocazioni dell'amministrazione e chiedendo all'Iran di cessare la violenza: «L'America e il mondo non possono permettersi una guerra». Lo afferma la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Breaking 🚨 : #Iran has launched ballistic missiles at US based in Iraq! It has begun!!!! pic.twitter.com/tVnN2h46fq — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) January 7, 2020

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 00:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE --> Libia, Ue pronta al blocco navale. La Farnesina: navi di Sophia per fermare gli arrivi di armi «La feroce vendetta della Guardia Rivoluzionaria è iniziata». Lo afferma la stessa Guardia Rivoluzionaria in una nota. Il riferimento è alla morte del generale Qassem Soleimani.ha reso noto di aver deviato tutte le rotte per l'Europa che tradizionalmente attraversano o avvicinano lo spazio aereo dell'Iran: la decisione, secondo la compagnia, sconta l'escalation delle tensioni nel Golfo dopo l'attacco missilistico di Teheran contro la base americana di al-Asad in Iraq.