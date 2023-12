«Così mi guadagno da vivere: riprendo con il cellulare i luoghi delle scene dei film e viaggio in tutto il mondo»

di Cristina Siciliano

I blog dedicati ai viaggi, e soprattutto i profili Instagram più seguiti, sono il modo migliore per avere un'anteprima dei panorami. E non solo. Lo sa bene Thomas Duke che ha scelto di visitare i luoghi in cui sono state girate le scene iconiche di molti film. L'emozione di ripercorrere le tracce della storia di un film è molto forte per Thomas. «È surreale e bello essere proprio dove è stata girata la scena di un film – ha sottolineato Thomas Duke –. Soprattutto quando si tratta di film che tutti abbiamo visto. Amo il cinema da sempre e per me visitare i luoghi è importantissimo. Inoltre, mi permette di guadagnare pubblicando dei contenuti su Instagram».

Gli ultimi scatti di Thomas Duke

Thomas Duke ha rivelato a The Mirror che si reca nei luoghi con uno scatto che mostra la scena precisa del film. Di recente è stato a Shere, nel Surrey, Regno Unito, dove è stato girato il film "L'amore non va in vacanza”. Un altro viaggio che Thomas ha fatto di recente è stato a Notting Hill, nella zona ovest di Londra, dove ha visitato le strade in cui Hugh Grant e Julia Roberts hanno conquistato il cuore di molti cuori romantici.

Sulle orme di Hue Grant a Notting Hill

«È stato divertente analizzare dettagliatamente il film e individuare le diverse scene – ha spiegato Thomas –.

Thomas all'inizio di quest'anno si è recato negli Stati Uniti per visitare la casa in cui Rachel McAdams e Ryan Gosling dove hanno girato il film The Notebook. «Un posto davvero commovente e speciale. Brindiamo all'amore che ci fa andare avanti», ha scritto Thomas su Instagram.

