Golpe in Russia, i servizi lanciano l'allarme: ipnosi per neutralizzare i vertici del Cremlino

di Redazione web

Se i leader del mondo continuano a fare pressioni affinché Putin desista dalla guerra in Ucraina ed il popolo ucraino è avvolto nella morsa del gelo e senza elettricità in molte aree del Paese, il portale russo indipendente, Insider, fa circolare una notizia che riguarda la presunta intenzione di golpe con l'uso dell'ipnosi. E l'allarme arriva dai servizi segreti della Russia, il Servizio di sicurezza federale russo (Ust).

Truffatore 93enne ricercato dagli anni Novanta: ha sedotto e derubato molte donne e si è finto vittima dell'Olocausto

Manipolazioni al Cremlino

La notizia che ha il sapore di una spy story, mette al centro il Servizio di sicurezza federale russo (Ust), che ha l'incarico di garantire la sicurezza delle autorità al Cremlino, in primis il presidente Putin e tutti i suoi discepoli politici: l'Ust ha lanciato, infatti, l'allarme per un «golpe di palazzo» con l'uso dell'ipnosi o di tecniche manipolatorie psicologiche per asservire o assecondare chi comanda.

Tumore, gli anni di Covid hanno ritardato diagnosi e ricerca: in Europa si prevede un milione di malati di cancro

Secondo Insider, uno dei pochi media russi all'opposizione, la preparazione per fronteggiare un golpe di questo tipo, sarebbe in piedi da molto tempo sotto la supervisione del vice capo dei Servizi Alexander Komov, generale noto per il suo interesse per l'astrologia e i fenomeni paranormali, soprannominato il generale-astrologo» per le sue insolite convinzioni che si riflettono nei documenti ufficiali di pianificazione dell'Ust.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA