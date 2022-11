Truffatore 93enne ricercato dagli anni Novanta: ha sedotto e derubato molte donne e si è finto vittima dell'Olocausto

di Redazione web

Sembra la trama perfetta di un film. Un uomo di 93 anni, abilissimo truffatore, ha ingannato molte donne, seducendole per poi derubarle, ma è riuscito ad ingannare anche il proprio paese, la Polonia, fingendosi un sopravissuto ai lager di sterminio nazisti, per cui è riuscito ad ottenere un risarcimento in denaro destinato alle vittime dei campi di concentramento. Eugeniusz Gadomski è il nome dell'anziano che da 24 anni è introvabile dalla polizia polacca.

Seduttore di donne

A dispetto dei suoi 93 anni, Gadomski è tuttora ricercato per la lunga lista di crimini, che ha costretto la polizia della capitale, Varsavia, a pubblicare un annuncio sul giornale Wyborcza, nella speranza di ottenere dettagli utili alla sua cattura. «Ha ingannato molte donne single, una delle quali ha riportato gravi ferite», ha riportato l'ispettore di polizia di polizia del distretto Bielany di Varsavia, Elwira Kozlowska, ad una testata locale.

Abile a mimetizzarsi

Gadomski è finito nel mirino della polizia già nel 1998, ma grazie alle sue abilità mimetiche, è sempre riuscito a farla franca, cambiando di continuo il suo aspetto fisico, con tagli di capelli sempre differenti; il latitante polacco è definito come un uomo magro, di altezza media, intorno al metro e 70, mani grandi e curate e l'abitudine di indossare abiti.

