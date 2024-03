Gen Z a letto presto: su TikTok spopola l'hashtag #earlynight. Pregi e difetti della tendenza

di Sara Orlandini

TikTok è il social che rende virale praticamente qualsiasi tipo di hashtag e uno che, ultimamente, sta davvero spopolando è questo: #earlynight e ha a che fare con la Gen Z. Ma per quale motivo? Se prima tutti pensavano che i più giovani fossero assidui frequentatori di discoteche o locali notturni, ora, è il momento di ricredersi. Perché? L'espressione "early night" estrapolata dal contesto di TikTok significa "a letto presto" e sarebbe proprio il nuovo trend promosso da coloro che appartengono alla Generazione Z, quindi i nati dal 1995 al 2010. Nonostante possa sembrare una nuova moda positiva, ecco perché invece, porterebbe con sé anche qualche aspetto negativo che potrebbe far riflettere sullo stile di vita dei "Centennials".

I pregi del nuovo trend

Sicuramente andare a dormire presto, guardarsi un film prima di coricarsi o leggere un bel libro per conciliare il sonno, sono tutte azioni che giovano al corpo e alla mente. Un sonno ristoratore è un toccasana per la salute e, proprio per questo, l'hashtag che sta spopolando su TikTok, ovvero #earlynight è molto ben visto anche dalle influencer che promuovono online uno stile di vita sano. L'espressione è diventata popolarissima tra coloro che appartengono alla Gen Z e che preferiscono coricarsi a un'ora decente piuttosto che fare troppo tardi alla sera e non dormire il tempo necessario per riposarsi. Il fatto che i Centennials scelgano di andare a letto prima del dovuto potrebbe essere un'abitudine che si sono trascinati dai tempi del lockdown in cui non c'era praticamente nulla da fare e di sera, dato che non si poteva uscire, ci si coricava prima.

I difetti dell'earlynight

Quando un adolescente racconta di coricarsi presto, di non uscire con gli amici perché preferisce guardare un film o una serie tv o di dormire molte più ore di quanto non facesse prima "nascondendo" tutto dietro all'hashtag #earlynight, forse non è proprio positivo. Infatti, il lockdown dovuto alla pandemia di Covid ha reso la vita di tanti giovani molto più sedentaria e solitaria portando molti ragazzi a fare i conti con la depressione o con anche altri problemi psicologici che vengono, a volte, raccontati sui social. Oltre a ciò, sotto ai video di chi posta questi contenuti in cui mostra di coricarsi presto, ci sono anche tanti commenti denigratori nei confronti della Generazione Z che, secondo qualcuno, sarebbe formata da giovani nullafacenti e pigri.

