Lavoro, la riflessione della tiktoker: «Perché deve piacerci per forza? Io mi sono licenziata, ecco cosa faccio ora»

di Redazione web

Al giorno d'oggi, chi appartiene alla Generazione Z viene spesso tacciato di non avere voglia di lavorare o di impegnarsi nella vita. Su TikTok, però, molti content creator di questa età si esprimono tramite video in cui spiegano la loro percezione della professione e il loro modo di vedere il lavoro e la carriera.

Secondo alcuni, ciò che si fa per procurarsi da vivere non deve invadere tutte le sfere della vita facendo identificare il lavoratore con la professione che svolge perché questo sarebbe estremamente avvilente. Ecco l'analisi e il racconto della tiktoker Ilaria che ha rischiato, si è licenziata da un posto sicuro non avendone già un altro e ora lavora da remoto in Brasile.

L'analisi della tiktoker

Ilaria, che su TikTok pubblica con l'account "avventureconilaria" ha spiegato: «Ma da quando ci deve piacere il nostro lavoro? Cioè, il lavoro nasce come mezzo per garantire una remunerazione. Letteralmente rinunciamo al nostro tempo libero in cambio di denaro, semplicemente per avere la possibilità di sopravvivere in questa società. Ma quando è successo che ci deve piacere il nostro lavoro? La risposta che mi sono data è che da quando è stata introdotta la settimana lavorativa standard, come la conosciamo oggi, cioè all'epoca della rivoluzione industriale, passiamo talmente tanto tempo a lavoro, siamo condizionati a pensare che ci debba piacere per poter tollerare la situazione in cui ci troviamo e, di conseguenza, finiamo anche con identificarci con la nostra professione.

I commenti social

Il video ha riscosso molto successo e ha aperto un dibattito nei commenti. In tantissimi hanno commentato scrivendo: «Quello che dici è vero ma, quindi, perché non trasformare la propria passione nel proprio lavoro? Questo potrebbe essere un modo per alleggerire il tutto» oppure qualcun altro pensa «Secondo me è la concezione odierna di 'tempo libero' che è un po' fuorviante... La domanda è "cosa faresti in alternativa nel tuo tempo libero per sopravvivere?"».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA