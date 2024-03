Lavoro, Gen Z in azienda: «È ovvio che io faccia queste cose». Dietro al video virale la verità che non tutti hanno capito

di Sara Orlandini

I termini Generazione Z e lavoro accostati nella stessa frase, secondo alcuni stonano o, comunque, non è un accoppiamento ideale, dato che si tende a pensare che tutti coloro che appartengono al range d'età in questione (nati dal 1995 al 2010) non abbiano assolutamente voglia di lavorare o di approcciarsi al lavoro in modo serio. In realtà non è sempre così e non bisognerebbe mai fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono, infatti, tanti ragazzi al di sotto dei 30 anni che, ogni giorno, si impegnano e cercano di dare il meglio di sé.

Proprio per esorcizzare la teoria secondo cui i tanti "Centennials" assumerebbero certi atteggiamenti spocchiosi o altezzosi nel luogo di lavoro, alcuni tiktoker hanno creato video divertenti basandosi sul pensiero comune dei "Boomer", secondo cui chi è più giovane non avrebbe fatto proprio il valore del lavoro. Del resto, tra Boomer e Gen Z c'è sempre stata una sorta di "guerra fredda" dovuta, più che altro, a un modo di pensare completamente diverso, figlio, però, di epoche differenti della società in costante cambiamento.

Il video della tiktoker

Giulia è una tiktoker di 22 anni ed è appassionata di Digital Marketing (come scrive nel proprio profilo TikTok). Sul suo account pubblica video in cui spiega i trucchetti del marketing su internet, la potenza dei social o la vita in azienda di coloro che appartengono alla Gen Z. Uno dei video della content creator è diventato virale su TikTok e racconta gli stereotipi associati ai Centennials sul posto di lavoro. Giulia li riassume così: «Sono una Gen Z in azienda, è ovvio che alle 17.01 sono già fuori dalla porta. Sono una Gen Z in azienda, è ovvio che chiami le mie collghe preferite "amo". Sono una Gen Z in azienda, è ovvio che finisca le mail con "rimango a disposizione per qualsiasi necessità, la ringrazio molto". Sono una Gen Z in azienda, è ovvio che io faccia la pausa caffè alle 8.00... appena entro. Sono una Gen Z in azienda, è ovvio che il mio contributo nei meeting sia solo "Grazie, arrivederci"».

La triste verità

Il senso ironico del video della tiktoker Giulia non è stato capito da tutti. Infatti, qualcuno, sotto al suo post, ha commentato con frasi del tipo: «Hai ragione, sono tutti così... non c'è proprio niente da fare».

La triste verità è che, ancora una volta, gli stereotipi generazionali hanno vinto su quella che è, invece, la realtà che appartiene solo ad alcuni e non a tutti.

