Gen Z, «ecco le dieci parole da sapere per capire il linguaggio dei giovani»: lo slang spiegato in un video

Spesso gli adulti e i giovani che appartengono alla Generazione Z, ovvero chi è nato tra il 1995 e il 2010, hanno problemi di comunicazione: non riescono a capirsi. Non si tratta solamente di un fattore sociale, di diverse età e punti di vista messi a confronto, ma è anche un problema di lessico e di parole utilizzate. Sempre più spesso, infatti, i ragazzi tendono a usare termini che rientrano nella categoria dello slang della lingua italiana. Possono essere vocaboli presi in prestito da altre lingue e, poi, modificati, oppure termini inglesi adattati all'italiano. Proprio per cercare di risolvere questo gap comunicativo, una tiktoker (studiofacileconale) ha deciso di fare un breve riassunto ai più grandi e di riportare 10 parole per capire meglio il linguaggio dei giovani.