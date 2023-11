Israele, blitz nell'ospedale al Shifa. Onu: morti 40 pazienti. L'annuncio di Biden sugli ostaggi: «Presto liberi»

di Mauro Evangelisti

«Resistete, stiamo arrivando», dice il presidente americano Joe Biden parlando, con un certo ottimismo, della trattativa sugli ostaggi nelle mani di Hamas. «Se e quando ci sarà qualcosa di concreto da riferire, lo faremo», si limita a commentare Netanyahu. E ieri sera Ronen Bar, capo dei servizi di sicurezza dello Shin Bet (i servizi segreti interni) è andato in Egitto a incontrare «alti funzionari per promuovere l’accordo sugli ostaggi», come rivela Haaretz. Ci sono due tragedie parallele nella Striscia di Gaza: i prigionieri israeliani e stranieri - anche bambini e anziani - rapiti dai terroristi; i civili palestinesi ancora bloccati nell’epicentro della guerra, con gli ospedali sotto assedio. Il nosocomio Al-Shati è il più grande di Gaza e da giorni è coinvolto dai combattimenti perché l’esercito israeliano è convinto che nei tunnel sotto la struttura sanitaria ci sia una delle basi più importanti di Hamas; non è escluso che ci sia anche il capo militare, la mente del massacro del 7 ottobre, Yahya Sinwar. Senza elettricità, si sono fermate anche le incubatrici. E il destino dei 700 pazienti, ai quali si aggiungono il personale medico e i rifugiati, è appeso a un filo. Gli Usa, che premono su Israele perché tuteli i civili e i pazienti, hanno confermato però che Hamas usa le aree degli ospedali per nascondersi e per tenere prigionieri gli ostaggi.



Si continua a morire, ogni giorno. E secondo i medici dell’ospedale, a causa di questo assedio de facto, non c’è stata che una soluzione per seppellire i cadaveri ed evitare conseguenze igenico-sanitarie: creare una fossa comune all’interno dell’area del complesso. Inizialmente ieri si era parlato di almeno 179 corpi, tra questi anche i tre neonati morti. In serata la Bbc ha raccolto la testimonianza del dottor Adnan al-Bursh, capo del dipartimento di chirurgia ortopedica, che ha rivisto al rialzo questo numero, affermando che sono almeno 200 i corpi. Ha spiegato: «Circa 100 membri dell’équipe medica hanno impiegato sei ore per seppellire i 200 corpi. Abbiamo iniziato alle 8.30 del mattino e abbiamo terminato intorno alle 15. I corpi sono stati lasciati per giorni fino alla decomposizione e quindi non avevamo altra scelta. Non potevamo aprire le finestre degli edifici a causa del cattivo odore che proveniva dal cortile».



L’Idf (forze armate israeliane) ha mostrato delle incubatrici che da Tel Aviv vengono trasportate a Gaza. E da giorni chiede di evacuare la struttura sanitaria. Ma varie testimonianze sostengono che è troppo rischioso: impossibile andarsene da questo ospedale, in quattro ci hanno provato, ma qualcuno ha sparato loro alle gambe.

Il Washington Post ha pubblicato l’ennesima anticipazione secondo cui manca davvero poco a una intesa sul rilascio di una settantina di ostaggi, donne e bambini (ma Israele chiede che ne vengano restituiti alle loro famiglie almeno 100), in cambio della liberazione di donne e giovani palestinesi che sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane. C’è un problema: la trattativa, mediata da Qatar ed Egitto, sta avvenendo con Hamas, ma alcuni degli ostaggi sono nella mani di altri gruppi. E ieri la Jihad Islamica (che ha dichiarato di avere 34 ostaggi) ha fatto sapere che potrebbe restare al di fuori dall’intesa. Il segretario generale della formazione, Ziad Nachala, citato da al-Arabiya: «Il metodo con cui si stanno svolgendo i negoziati potrebbe spingere la Jihad Islamica a restare fuori da eventuali accordi». Se davvero si arriverà a una intesa sullo scambio tra ostaggi e prigionieri, sarà necessario uno stop ai combattimenti. Ma il governo di Netanyahu sottolinea: l’offensiva va avanti. Dice il ministro Benny Gantz, che fa parte del gabinetto di guerra: «Anche se fosse necessario un cessate il fuoco per la restituzione dei nostri ostaggi, la guerra non si fermerà». Decine di famiglie degli ostaggi nella Striscia di Gaza hanno organizzato ieri una marcia di settanta chilometri da Tel Aviv all’ufficio del primo ministro Netanyahu come forma di protesta, perché ancora il governo non ha ottenuto risultati.



