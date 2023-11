La prof che ha inneggiato a Hitler contro gli ebrei sarà licenziata per giusta causa. Non sono bastate le scuse di Hanane Hammoud

La professoressa di matematica è finita su tutti i giornali per essersi espressa duramente contro gli ebrei in un post su Instagram: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su voi sionisti», queste le sue parole, forse scritte in un impeto di rabbia e poca lucidità e immediatamente rimosse dal social.

Non è stata abbastanza veloce a cancellare le tracce, tuttavia, e il web non perdona: qualcuno è riuscito a catturare in una foto ciò che Hanane Hammoud, la prof ormai celebre, aveva scritto e la polemica nei confronti di una simile posizione, durante un momento storico così delicato, è subito esplosa.

È di oggi la notizia del Gazzettino che conferma l'avvio dell'iter per il licenziamento della donna, a seguito della sospensione.