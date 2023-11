Prof contro gli ebrei, sospesa 10 giorni dopo il post choc «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione»

Professoressa contro gli ebrei. È costata la sospensione dall'insegnamento la frase anti-semita di una professoressa libanese di matematica che, pubblicando su Instagram una "storia" sulla guerra tra Israele e Hamas, aveva scritto. «Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». Un post rimosso di lì a poco, ma non abbastanza in fretta per evitare che qualche studente catturasse online lo screenshot con la frase incriminata, e lo diffondesse in rete.





Prof contro gli ebrei: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione». Docente sospesa per 10 giorni. Valditara: odio incompatibile con la scuola