Prof di matematica contro gli ebrei: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi». La scuola è pronta a sospenderla

Pronta la sospensione per la professoressa di matematica Hanae Hammoud: la donna ha postato sui social un messaggio di sfogo che non è passato inosservato e ora rischia il posto da docente alla scuola internazionale H-Farm di Roncade di Treviso.

La docente, di origine libanese, in un momento incontrollato di rabbia - come riporta Il Corriere del Veneto - ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina corredato di una semplice frase: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». Il video postato tra le "stories" - ha raccontato la stessa docente ai dirigenti scolastici - è rimasto online per una manciata di minuti ma è bastato per scatenare la bufera.