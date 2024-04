Luca Marasco, l'ex pugile ferito sotto casa: «Vieni fuori», poi i colpi di pistola. Caccia all'aggressore

di Redazione web

L'ex pugile Luca Marasco, di 40 anni, è stato ferito oggi a Calolziocorte in provincia di Lecco da una persona che poco prima lo aveva chiamato fuori di casa, puntandogli contro una pistola e sparando. Le condizioni di Marasco, un passato di rilievo nel mondo della boxe, nonostante tutto sono state definite sotto controllo. L'uomo non è in pericolo di vita. Non è dato ancora sapere ufficialmente se è stato colpito da un proiettile o altro.

L'aggressione a Luca Marasco

L'ex pugile era a casa insieme alla madre quando ha sentito suonare al campanello. Al citofono, qualcuno di sua conoscenza che lo ha invitato a uscire. Subito dopo, non si sa cosa sia successo ma si è sentito un colpo di pistola e la persona che lo ha aggredito è fuggita. Marasco, invece, è rimasto a terra, i vicini hanno chiesto aiuto ed è stato soccorso e ricoverato d'urgenza. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca della persona scappata, pare verso Bergamo. La sua identità è nota agli investigatori e il fermo potrebbe essere imminente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA