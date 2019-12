Sparano 15 volte in testa al gatto: la denuncia social della proprietaria

. Una famiglia di Lérez-La Torre, a Pontevedra in Spagna , ha denunciato il brutale caso di maltrattamenti subiti dal loro, di nome Coqui , che è sopravvissuto miracolosamente a 15 colpi di pallottole in testa , sebbene abbia perso un occhio. Secondo la testimonianza di Laura , uno dei membri della famiglia, il gatto era scomparso due settimane fa ed è apparso il 25 dicembre disidratato e malnutrito e con 15 ferite da arma da fuoco alla testa, una delle quali nell' occhio destro , che ha persa. "Per sparargli in questo modo in testa e in faccia in qualche modo ha dovuto essere bloccato o bloccato in qualche modo", spiega Laura, aggiungendo che l'animale stava per perdere l'altro occhio, perché un altro colpo era di millimetri.