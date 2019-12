Gattino ucciso, chiuso in una busta e gettato nella fontana. Gli animalisti: «La legge è pronta, approvatela»

Lunedì 16 Dicembre 2019, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi pochi mesi, di colore nero, è stato trovatoin una fontana. L'animale era statodi plastica edi piazza Agnese Passarelli, forse ancora vivo: è accaduto la scorsa notte a. A denunciarlo è stato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, che a nome di tanti gruppiha chiesto che vengano inasprite le pene per chi maltratta e uccide gli animali.«Una violenza del genere, su un, è sintomo di una personalità disturbata, in grado di fare del male anche alle persone. Per questo invitiamo chiunque sappia qualcosa a collaborare, anche in forma anonima. Chiediamo altresì al sindaco, Nicola Cammarano, di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che saranno avviati in caso di individuazione dei responsabili» - ha denunciato- «Si tratta dell'ennesimo caso che pone l'accento anche sul dilagante fenomeno delin Campania: servono soluzioni urgenti da parte di tutte le istituzioni. Ricordiamo che "il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia"».Non è la prima volta che, di fronte a episodi del genere, tanti gruppi animalisti chiedono che vengano stabilite pene più severe per chi maltratta gli animali. Rinaldo Sidoli, infatti, ha lanciato per l'ennesima volta un appello preciso: «Uncontro chi commette crimini contro gli animali è, va solo approvato e per questo torniamo a sollecitare il. Gli animali non possono più attendere altri rinvii: il contrasto alla violenza contro gli animali e maggiori tutele nei loro confronti sono previsti anche dal programma di governo del M5S e del Pd. A quanto pare, non si tratta di una priorità, e intanto chi commette questi crimini non va mai in carcere».