Il gatto cerca riparo dal freddo in un negozio, il titolare lo uccide a bastonate

Domenica 22 Dicembre 2019, 18:12

Stavama è stato ucciso. Unè statodal titolare di un negozio che si era infastidito nel vederlo avvicinarsi al suo locale per ripararsi. A denunciare i fatti è stato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).I fatti si sono svolti in centro a Lucera, in provincia di Foggia. Alcuni presenti hanno assistito scioccati alla scena e hanno poi raccontato quello che era successo sui social scatenando l'indignazione generale. L'animale, colpito più volte e con barbara violenza, ha riportato diverse fratture dorsali che hanno causato un'emorragia interna che gli è stata fatale. A nulla, purtroppo sono servite le cure, perché il povero gatto non è riuscito a sopravvivere.Come riporta un'animalista volontaria di un rifugio che ha assistito alla scena, il gatto sarebbe entrato nel negozio, presumibilmente per ripararsi dal freddo e per cercare cibo. Il negoziante però ha afferrato la scopa e per cacciarlo ha inziato a batterlo con violenza fino a tramortirlo. Immediatamente è scattata la denuncia per l'uomo e la polizia sta portando avanti le indagini.